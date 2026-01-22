夕方になって鏡を見ると、アイメイクが落ちて黒くなり、老けて見える……。そんな経験がありませんか？かつてそんな悩みを抱えていた、49歳の美容ライター遠藤幸子が、今日からできる対策を5つ紹介します。◆（1）スキンケアの油分を抑える目元は乾燥しやすいパーツなので、日中の乾燥から守るためにしっかりと保湿している方が多いのではないでしょうか。それ自体は決して間違いではありませんが、問題はスキンケアの油分。