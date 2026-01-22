佐々木蔵之介が主演を務める医療時代劇、映画『幕末ヒポクラテスたち』の特報映像が解禁されました。2022年に他界した大森一樹監督の最後の映画企画で、佐々木蔵之介を主演に迎え、西洋医学を学んだ蘭方医と旧来の唐由来の漢方医が混在した幕末の京都を舞台に、日本の現代医学の夜明け前を描く爽快な医療時代劇。出演は、佐々木蔵之介[主演]、藤原季節、藤野涼子、室井滋（ナレーション）、真木よう子 、柄本明、内藤剛志 ほか。監