「平和の少女像」撤去を要求し、慰安婦被害者を侮辱した疑いのある韓国の保守系市民団体代表に対し、韓国警察が強制捜査に着手した。【写真】「まるで中世」慰安婦を“売春”として起訴された韓国元教授ソウル瑞草（ソチョ）警察署は1月19日、死者名誉毀損および侮辱、集会およびデモに関する法律違反などの疑いを受けている保守系市民団体「慰安婦法廃止国民行動」のキム・ビョンホン代表の住居などを家宅捜索したと明らかにした