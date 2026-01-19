TikTokなどで人気のインフルエンサー、ゆりにゃがプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」のメンバー、白愛ゆあが19日までにX（旧ツイッター）を更新。「重大な規約違反」によりグループを脱退したことを謝罪した。同グループの公式Xでは「この度所属メンバーの『白愛ゆあ』におきまして、重大な規約違反がありました為、本日2026年1月18日付でグループを脱退とさせていただきます」と報告。「ファンの皆様ならびに関係者