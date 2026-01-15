エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【お待たせ】小田切ヒロさんとアットコスメで爆買いしたら良い情報知れすぎて美意識めちゃくちゃ上がったでゲソ！！！』の動画を投稿。メイクアップアーティストの小田切ヒロさんと共にコスメ“爆買い”の様子を公開してくれました！【関連記事】エミリン「もう最強」購入した保湿力抜群のクリーム系シートマスク■ハイライト動画内に登場したのはこちら！MAC/スキンフィ