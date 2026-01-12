立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表はけさ、次の衆院選をめぐり、両党の選挙協力のあり方について検討していくことで合意しました。立憲民主党野田佳彦 代表「きょうの合意は基本合意ですので、高いレベルの連携と。具体的にお互いどうするかということは、これから詰めていきたいと思います」高市総理が今月23日に召集予定の通常国会冒頭で衆議院の解散に踏み切るとの見方が広がっていることを受け、立憲民主党の野田