パリで記者会見するレザ・パーレビ氏＝2025年6月（AP＝共同）【エルサレム共同】イランの反政府デモでは、1979年のイスラム革命前の王制で皇太子だったレザ・パーレビ氏（65）が亡命生活を送る米国からイラン国民にデモ参加を駆り立てている。「偉大なる国民よ、街頭へ出て要求を叫ぼう」。X（旧ツイッター）への投稿でデモ拡大を訴えるが、政治的意図を疑問視する見方もあり、影響力は不透明だ。パーレビ氏は8日、Xに投稿した