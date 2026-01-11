反政府デモが続くイランをめぐり、アメリカのメディアは10日、トランプ大統領がイランへの軍事攻撃の複数の選択肢について説明を受けていると報じました。人権団体によりますと、イランの大規模な反政府デモによる死者は、デモ参加者と治安当局側あわせて116人にのぼっています。こうしたなか、ニューヨーク・タイムズは10日、トランプ大統領がイランへの軍事攻撃の複数の選択肢について説明を受けていると報じました。トランプ氏