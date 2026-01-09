アメリカのトランプ大統領はベネズエラの国家運営について、数年にわたって関与する可能性があるとの認識を示しました。トランプ大統領は7日、ニューヨーク・タイムズのインタビューで、記者からベネズエラに関与する期間は1年以上かと問われたのに対し「もっと長いだろう」と述べ、数年間続く可能性があるとの認識を示しました。その上で、ベネズエラを「非常に利益を生む形で再建する」と強調し、石油を活用して「ベネズエラに資