ヤンキースのGM付特別アドバイザーを務める松井秀喜氏が、将来的な巨人復帰への意思をこれまでになく明確に示したことが話題を呼んでいる。恩師・長嶋茂雄さんの逝去を経て、沈黙を守り続けてきたレジェンドの心境にどのような変化があったのか。【写真】胸中はいかに…息子と自宅前でキャッチボールする現巨人監督・阿部慎之助「もちろん巨人」と明言した松井氏1月2日に放送された『有働Times 新春SP』（テレビ朝日系）に出演