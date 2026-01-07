政府関係者によると、東シナ海の「日中中間線」付近で一方的なガス田開発を進める中国が、新たに移動式採掘船を活動させたことがわかりました。今月2日に日本政府から抗議したということです。政府関係者によると昨年末、「日中中間線」付近で中国が新たに移動式掘削船を活動させたことが確認され、海上保安庁が航行警報を出したということです。日本政府は新たなガス田の試掘の疑いがあると判断し、今月2日に抗議したということで