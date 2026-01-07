【香港共同】中国の人気ミルクティーチェーン「覇王茶姫」の福建省ショウ州市の店舗で、店員が素手でミルクティーをかき混ぜて入れる動画がインターネットで拡散し、批判が広がった。覇王茶姫は7日までに事実だと認め、当該店舗を無期限の営業停止処分にしたと発表。食品安全に関する規定に違反したとして、店員を解雇した。覇王茶姫は6日、店員が動画のアクセス数を稼ごうとしたと釈明。廃棄する食材で閉店間際に行われ、販売