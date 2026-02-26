春の訪れを感じるこの季節にぴったりな、心ときめくスイーツギフトが登場♡ビスキュイテリエ ブルトンヌから、絵本のように可愛らしいイースター限定ギフトが発売されます。うさぎやひよこたちの愛らしいデザインと、バターの香り豊かな焼き菓子の組み合わせは、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったり。春気分をぐっと高めてくれる特別なラインナップです♪ 可愛さ満点♡イースタ&#12540