春の訪れを感じる季節にぴったりな、桜と苺をテーマにしたスイーツやドリンクがAfternoon Teaに登場します。見た目も華やかな春限定メニューは、穏やかな午後のティータイムを彩る特別なラインナップ♡やさしい甘さと爽やかな味わいが重なり合い、心までほっとほどけるような時間を楽しめそうです。桜の香りと苺の甘酸っぱさを味わいながら、春らしいひとときを過ごしてみませんか♪ 桜と苺が彩る春