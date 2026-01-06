カメラに向かって笑顔でピースサインをする女性。大晦日の夜、茨城・水戸市のアパートで何者かに襲われ殺害された、ネイリストの小松本遥さん。小松本さんの友人 ：友人として交流する上では、すごくいい人だったので信じられない。誰かしらに何かのきっかけで恨みを買っちゃったのかな…。 “空白の2時間”で何者かに襲われ…事件発生からまもなく1週間。小松本さんは、襲われてから約1時間以内に死亡したとみら