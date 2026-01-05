札幌市立高校の女子生徒が２０１８年、男子生徒から体を触られて不登校になる事案があり、市教育委員会が昨年５月、いじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」に認定していたことがわかった。市教委は当時、性犯罪と捉えて警察の捜査に委ねたが、被害者側からの調査の求めに応じることにした。市関係者によると、女子生徒は１８年５月、下校中に男子生徒から体を触られて不登校になり、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）と診