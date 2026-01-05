大分市佐賀関を巡回する低速電動小型バス「グリーンスローモビリティ」。大規模火災で被災した人たちの移動を支援するため、5日から運行経路が変更されました。 【写真を見る】被災者の移動手段を支援、低速電動小型バスの停留所を追加公費解体の申請受付も開始大分市佐賀関大規模火災 この事業は大分市がおよそ6年前から実施していて、仮住まいの市営住宅に移った被災者の移動が困難だということから、新たに2