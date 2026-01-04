「親子関係に問題を抱えている人は、母の日に複雑な思いをするようです。親御さんの中には、自分への母の日のプレゼントとして、お子さんの調査を依頼する人もいます」そう語るのはリッツ横浜探偵社の山村佳子さん。浮気調査を専門とする山村さんのもとには、浮気でなくとも様々な「家族の相談」がもちかけられる。「親からの依頼」で「行方不明の子どもを探したい、安否を確認したい」という依頼も実は少なくないという。虐待の可