中国国民の韓国に対する好感が高まったという調査結果が出た。清華大学によると、清華大学戦略安全保障研究センター（CISS）が最近発表した「2025年中国人の国際安保思想報告書」で、昨年7月と11月の2回にわたり中国本土の18歳以上の国民2000人を対象にアンケート調査した結果、韓国に対する好感度は5点満点の2．61となった。これは前年調査時の2．10より0．51点の上昇だ。2023年の最初の調査時に2．60だった中国人の韓国に対する