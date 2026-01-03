兵庫県香美町のスキー場「おじろスキー場」で3日、停電の影響でゴンドラが停止し、子どもを含む利用客約20人が5時間ほど宙づり状態になっていたことがスキー場への取材で分かった。けが人や体調不良を訴えた人はいなかった。スキー場によると、午前10時ごろ付近が停電し、駐車場とゲレンデを結ぶゴンドラや、ゲレンデ内のリフトが止まった。定員8人のゴンドラ複数台に利用客が取り残された。停電は午後3時前に復旧したという。