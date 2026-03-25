強豪で知られる兵庫県立氷上高校の女子バレーボール部で顧問をつとめる男性教諭が、懲戒処分を受けました。 【写真を見る】強豪女子バレー部の男性顧問（59）を“不正受給”などで停職6か月の処分男性顧問から“手当を寄付していただければうれしい”説明受けたとの関係者証言も 停職6か月の処分を受けたのは、今年1月の「春高バレー」にも出場した兵庫県立氷上高校・女子バレーボー