ハロープロジェクトは21日、研修生から「モーニング娘。'26」に、杉原明紗（14）が加入することを発表した。公式サイトで「ハロプロ研修生から『モーニング娘。'26』に、杉原明紗（すぎはらめいさ／14歳）が加入いたします！」と発表。4月11日から始まる「モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -」に帯同予定であることも発表した。杉原は2011年12月20日生まれ、兵庫県出身の中学2年生。24年2月から「ハロ