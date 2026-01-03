TBSは3日までに「ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア笑わせたら100万円」の公式サイトを更新。一般審査員への誹謗（ひぼう）中傷に注意喚起した。TBSは「番組視聴者の皆様へ」と題し、「当番組は、一般審査員100名の方々にご参加いただいており、こうした審査員の皆様のジャッジにより番組が成り立っております」と審査員の重要性に言及。「この度の特番放送において審査員の方々を誹謗中傷するようなインターネット上