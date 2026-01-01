ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、今年の目標を語った。スタッフから今年の目標を問われたヒカルは「あります！明確に１つ。再婚です」と宣言。その理由について「１回失敗してるから。失敗しても終わらへん。そのマインドのヤツって成功せえへんで。ビジネスと一緒やから。１回失敗したぐらいで諦めるってこと？」と逆質問した。そのうえで「結婚したいと思えるような人と出会えた