¡Ö¥¶¥Ð¥¹¡×¤È¡ÖVENEX¡×¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡ª¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤­½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡È±ÉÍÜ¡É¤È¡ÈµÙÍÜ¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ê¥«¥Ð¥êー¥­¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜ¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¥¶¥Ð¥¹¤È¡¢µÙÍÜ¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ëVENEX¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¸å¤Î²óÉü¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡£¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤ä¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¥µ¥Ý&#12