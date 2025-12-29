29日、東京・高田馬場でエステ店店長の30代の女性が刺された事件で、警視庁は30日未明、中国籍の35歳の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。殺人未遂の疑いで警視庁に逮捕されたのは千葉市に住む中国籍の朱莘（しゅ・いく）容疑者です。朱容疑者は、29日正午過ぎ、新宿区高田馬場4丁目のマンションの2階で、建物内にあるエステ店の店長を務める30代の女性の胸や脇腹など4か所を刃物のようなもので刺し殺害しようとした疑いが