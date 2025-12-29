コード決済詐欺の手口と相談件通販サイトの欠品を理由にコード決済アプリで返金すると持ちかけ、送金に誘導する詐欺の相談が全国の消費生活センターに2025年度に5107件寄せられ、過去最多を更新したことが29日、国民生活センターへの取材で分かった。アプリの操作を指示されて被害に遭う利用者が多い。センターは手軽に送金できる利便性の高さが悪用につながっているとして注意を呼びかけている。センターによると、相談件数は