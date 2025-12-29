在ロシア日本大使館の前でビザ手続きのために待機する人々＝23日、モスクワ（共同）【モスクワ共同】ロシアからの訪日客が今年11月までの累計で、昨年比で倍増して約18万6千人となり、年間総数の過去最多を記録した。ウクライナ侵攻後にビザ取得を厳格化した欧州と比べ取得が容易で、日本国内の反ロシア感情が希薄なことが背景にある。12月平日の早朝、氷点下10度の寒空の下、首都モスクワの在ロシア日本大使館前には長い列が