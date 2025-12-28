ROOMIE 2025年10月5日掲載の記事より転載 ちょっと車が汚れているけれど、わざわざ洗車場に行くほどでもない……。そんなときに、ササッと車をメンテナンスできるアイテムがあったら助かりますよね。今回は自宅で使える「高圧洗浄機」を3つご紹介します。バッテリータイプのケルヒャー Karcher（ケルヒャー） 「モバイル高圧洗浄機 OC 5 Handy Plus CB」