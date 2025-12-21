12回判定勝利を収めた井上尚弥（右）【写真：荒川祐史】THE ANSWER

井上尚弥VSアラン・ピカソをYouTubeで同時配信 視聴者4万人超の大反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 井上尚弥が27日、WBC世界同級2位のアラン・ピカソとの防衛戦に臨んだ
  • YouTuberのヒカキンが実況ライブ配信を視聴しながら試合展開を伝えた
  • 視聴者が4万人を超える大反響となり、ボクシングファンに好評を博した
記事を読む

