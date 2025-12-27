12·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤ÎÄÍÃÏÉð²í¤¬½Ð±é¡£ÇÐÍ¥»Å»ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÂÔ¶ø¡É¤ÎÉÔËþ¤òÌÀ¤«¤·¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MC¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¤«¤é¡ÖºÇ¶á¡¢Ìò¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤Ç°·¤¤¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÄÍÃÏ¤Ï¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥é¡¼¤µ¤ó¤È¤«¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ·Ý¿Í¤ò²¼¤Ë¸«¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¥Þ¥¸¤ÇºÇ¸å¤Ë¡Ê½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¡ËÁÈ¤Þ¤ì¤ë¡£¶õ¤­»þ´Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ë¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¤Î¤À