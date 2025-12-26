Í§¤À¤Á¤äÈà»á¡¢¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤Ê¤É¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¡¢Ray WEBÊÔ½¸Éô¤Ï²ñ¼Ò¤Ç¤Îº¤¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÉ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ãÁ°²ó¤Î¤ªÏÃ¡ä¼ç¿Í¸ø¤ÏÆ´¤ì¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡¢¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï»Å»ö¤Î½¤Àµ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢¸åÇÚ¤ÎÀ±Ìî¤á¤°¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆü¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Ï«Ì³¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤ÈÈï³²Êó¹ð¤¬Íè