今日26日は強い寒気が流れ込み、全国的に前日(25日)よりも気温が大幅にダウン。最高気温は高知や鹿児島など西日本も10℃に届かず、真冬並みで今シーズン一番の寒さになりそうです。寒さ対策を万全にしてお過ごしください。全国的に気温ダウン西日本は広く真冬並みで今季一番の寒さ今日26日は、上空に強い寒気が流れ込んでいます。そのため、全国的に昨日25日より気温が低くなるでしょう。札幌と釧路は0度、仙台は6℃、新潟は4℃