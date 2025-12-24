女子プロレスのスターダムは24日、後楽園ホールで「STARDOMYEARENDX’masNIGHT2025」を行った。29日の両国大会でシングル対決するなつぽいとSareeeは6人タッグで激突。なつぽいは、まい島エマ（まいはにんべんに舞）、梨杏と組んで、Sareeeは叶ミク、ChiChiと組んで対戦。なつぽいとSareeeが先発。お互いが意地の張り合いを見せる。激しい胸への肘攻撃と1歩も引かない。11分25秒、梨杏が叶ミクをハナグルマで丸め込み