兵庫県警は22日、警察官9人がオンラインカジノで金を賭けた問題で、3180回の賭博を重ねた巡査長を停職、8人を減給の懲戒処分としたと発表した。また外事課の捜査員らが勤務中に飲酒やパチンコをしたとして7人を停職や戒告とした。