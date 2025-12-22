「検索結果をスクレイピングして再販することはGoogleの規約や法律に違反している」として、Googleがテック企業のSerpApiを訴えました。Why we’re taking legal action against SerpApi’s unlawful scrapinghttps://blog.google/technology/safety-security/serpapi-lawsuit/Google lobs lawsuit at search result scraping firm SerpApi - Ars Technicahttps://arstechnica.com/google/2025/12/google-lobs-lawsuit-at-search-r