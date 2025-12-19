ダイソーの食品コーナーで見つけた「宮崎名物鶏炭火焼」。100均巡りを日課にしている筆者も初めて見て手に取ってみましたが、そのクオリティは想像を遥かに超えていました。国産鶏を100％使用し、炭火の香ばしさを凝縮した本格派。お皿不要でレンジ加熱できる手軽さまで備えた、知る人ぞ知る名品です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：宮崎名物鶏炭火焼価格：￥324（税込）内容量：80g販売ショップ：ダイソー副材料まで全