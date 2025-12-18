【「World of Tanks」:Tier IX フランス中戦車「Fantome」無料配布】 期間：12月19日～2026年1月1日まで ウォーゲーミングは、PC向け戦車アクションゲーム「World of Tanks」において、新登場となるTier IX フランス中戦車「Fantome」が無料で獲得できるサプライズ企画を12月19日より実施する。期間は2026年1月1日まで。 ホリデー作戦2026では、「Roll Out」を