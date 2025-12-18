【「World of Tanks」:Tier IX フランス中戦車「Fantome」無料配布】 期間：12月19日～2026年1月1日まで

ウォーゲーミングは、PC向け戦車アクションゲーム「World of Tanks」において、新登場となるTier IX フランス中戦車「Fantome」が無料で獲得できるサプライズ企画を12月19日より実施する。期間は2026年1月1日まで。

ホリデー作戦2026では、「Roll Out」を合言葉に、すべての車長に向けたサプライズが用意されている。雪景色が広がるなか、ホリデー作戦アンバサダーのベネディクト・カンバーバッチが登場し、全プレーヤーに特別な贈り物として、新登場のTier IX フランス中戦車「Fantome」を無料配布している。

受け取り方法は期間中に「World of Tanks」へとログインし、ガレージにあるお祝いのギフトボックスをクリックすることで獲得できる。

本車輌は持ち前の機動力とオートローダー砲を携えて戦場に参戦できる。最大の特徴は、フランス車輌ではこれまでにない要素となる自動油気圧サスペンション。この先進システムにより俯角・仰角が拡大し、不整地での戦闘において大きな優位性を発揮するほか、戦術的な可能性も新たな次元へと引き上げている。

その他、無料で実施される「然るべき報酬」では、すべての車長が技術ツリーの1系統を丸ごと即時アンロックすることが可能となり、ワンクリックで戦力を大きく拡充できる前例のない機会となっている。さらに、これまでに提供された報酬バンドルの中でも最大規模となる伝説の「アップデート2.0リリース記念ギフト」が再登場する。

