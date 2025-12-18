立憲民主党の小西洋之参院議員が2025年12月17日にXを更新し、自民党の国光文乃外務副大臣に対し、法的措置を取ることを明かした。「国光外務副大臣に対して強力な法的措置を取ります」騒動の発端となったのは、6日に配信された経済メディア「ReHacQ」に出演した国光氏が、自身が厚労省の官僚だった時代を振り返り、小西氏から大量通告への対応として「50問くらい聞かれた」「それで辞めた女性官僚はたくさんいる」などと発言したこ