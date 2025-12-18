Spelldataが、Tailscale Inc.と日本国内における正規代理店契約を締結。2025年12月18日より、セキュアコネクティビティプラットフォーム「Tailscale」のライセンス販売および運用管理サービス(MSP)の提供を開始しました。 Spelldata「Tailscale(テールスケール)」  提供開始日：2025年12月18日(木)価格(月額/ユーザ)：Starter 1,000円 / Premium 3,000円 / Enterprise 6,000円※日本円での請求書払い対応 Spel