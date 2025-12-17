大分県内のインフルエンザ感染者数が前の週から再び増加に転じました。今シーズンは例年より約1か月早く「警報」が発表されており、依然として予断を許さない状況が続いています。 【写真を見る】インフルエンザ感染、減少から一転して再び拡大小中高校で学校・学年・学級閉鎖相次ぐ大分 12月14日までの1週間に県内58の医療機関から報告されたインフルエンザ患者数は3264人で、前の週から195人増加しました。 今シ