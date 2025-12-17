破格なのは年俸だけではない。楽天・村林一輝はドラ1ルーキー宗山サマサマ…不遇をチャンスに年俸倍増の1億2500万円でサイン16日に楽天の本拠地で入団会見を行った前田健太（37）。今季はタイガースで7試合にリリーフ登板したのみで、勝ち負けなしの防御率7.88。5月に自由契約となり、カブス傘下3A、ヤンキース傘下3Aと渡り歩いたものの、メジャー登板は果たせなかった。日米通算165勝の右腕だが、往時の力がないのは明らか