王子ホールディングスは後場急上昇している。午後１時ごろに自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を８２００万株（自己株式を除く発行済み株数の９．０３％）、または５００億円としており、取得期間は１２月１７日から来年１２月１６日まで。東証の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）を含む市場買い付けにより取得する。 出所：MINKABU PRESS