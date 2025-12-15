午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０００、値下がり銘柄数は５２９、変わらずは７４銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に医薬品、陸運、小売、サービスなど。値下がりで目立つのは鉄鋼、非鉄金属、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS