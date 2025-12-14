ラーメン市場がかつてないほどの活況ぶりだ。2024年度の市場規模は過去最高の約7900億円（帝国データバンク調べ）を見込んでおり、今後も引き続き高い成長が予測されている。だが光あるところに影あり――業界全体が活気づく中で、近年事あるごとに報じられるのが《ラーメン店の炎上事件》だ。今年とくに目立ったものをいくつか挙げると、東京のラーメン二郎直系店が「食事は20分以内」という貼り紙をSNSに投稿したところ、高圧的