【ニューデリー共同】インド東部コルカタのスタジアムで13日に開かれたサッカー・アルゼンチン代表のメッシ選手のイベントで、本人の姿が見えなかったことにファンが激怒し、椅子や瓶を投げるなど大混乱が起きた。地元メディアが伝えた。