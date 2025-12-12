中国政府が日本への渡航自粛を呼びかける中、上海を拠点とする中国東方航空が、日本の地方空港を発着する便を大幅に欠航する方針であることが分かりました。中国東方航空の関係者によりますと、12月22日から2026年2月末までの間、上海と日本を結ぶ航空路線のうち、札幌、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇を除く便を、すべて欠航するということです。新潟、富山、小松、静岡、岡山、長崎、鹿児島便が欠航の対象になるとみられ