自動車関連企業の労働組合でつくる自動車総連は１２日、２０２６年春闘で基本給を底上げするベースアップ（ベア）の要求額の目安を月額１万２０００円以上とする方針を決めた。一定の目安額を示すことで、中小企業の労働組合の賃上げ要求を後押しする狙いがある。具体的な金額を示すのは２年連続で、来年１月の中央委員会で正式決定する見通しだ。物価上昇が続く中で広がる大手と中小の規模間格差や従業員の世代間格差の是正を