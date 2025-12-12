21万回以上再生され、4,000以上の「いいね」を獲得しているのは、猫とパパさんが遊んでいるときの様子。ふたりの無邪気さに、視聴者からは「楽しそう」「2人とも可愛い笑笑」「幸せ空間」などのコメントがSNSで寄せられていました。 【動画：追いかけっこをして遊ぶ『パパと猫』を見ていると…思わず笑ってしまう光景】 ついたて越しの遊び Instagramアカウント「ルカ Luka」に投稿されたのは、おしゃべりで甘えん坊だというシ